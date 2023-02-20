Россияне задолжали за вывоз мусора десятки миллиардов рублей
Долги россиян за вывоз мусора превысили несколько десятков миллиардов рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Российского экологического оператора (РЭО).
В общей сложности россияне задолжали за вывоз мусора более 90 миллиардов рублей. По словам депутата Александра Когана, у некоторых регионов собираемость платежей за эту услугу не превышает 50 процентов. При этом лучшие показатели зафиксировали в Саратовской, Магаданской и Ивановской областях, худшие — в Ингушетии, Дагестане и Хабаровском крае.
В РЭО уточнили, что по итогам 2022 года собираемость платежей в стране достигла 91,6 процента, а объем задолженности — 55,5 миллиарда рублей. «Из-за неплательщиков страдают добросовестные потребители, так как в тарифах приходится учитывать расходы на взыскание задолженности и обслуживание кредитов, покрывающих кассовые разрывы», — отметил член экспертного совета комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что наибольшие проблемы с утилизацией мусора в России имеет Краснодарский край. Она добавила, что сложная ситуация с мусором также в Калмыкии, Ингушетии, Дагестане и Новосибирске.