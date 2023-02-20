Россияне задолжали за вывоз мусора десятки миллиардов рублей

«Известия»: россияне задолжали за вывоз мусора более 90 миллиардов рублей

Долги россиян за вывоз мусора превысили несколько десятков миллиардов рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Российского экологического оператора (РЭО).

В общей сложности россияне задолжали за вывоз мусора более 90 миллиардов рублей. По словам депутата Александра Когана, у некоторых регионов собираемость платежей за эту услугу не превышает 50 процентов. При этом лучшие показатели зафиксировали в Саратовской, Магаданской и Ивановской областях, худшие — в Ингушетии, Дагестане и Хабаровском крае.

В РЭО уточнили, что по итогам 2022 года собираемость платежей в стране достигла 91,6 процента, а объем задолженности — 55,5 миллиарда рублей. «Из-за неплательщиков страдают добросовестные потребители, так как в тарифах приходится учитывать расходы на взыскание задолженности и обслуживание кредитов, покрывающих кассовые разрывы», — отметил член экспертного совета комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что наибольшие проблемы с утилизацией мусора в России имеет Краснодарский край. Она добавила, что сложная ситуация с мусором также в Калмыкии, Ингушетии, Дагестане и Новосибирске.