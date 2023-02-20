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17:20, 20 февраля 2023Спорт

Российский волейболист погиб в 20 лет

Российский призер юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Осипов погиб в 20 лет

Фото: Телеграм-канал ВФВ

Бронзовый призер юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу, россиянин Иван Осипов погиб в 20 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Российский волейболист попал в аварию и провел шесть дней в коме, однако врачам не удалось его спасти. «Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Спи спокойно, Ваня», — сказано в заявлении организации.

В 2019 году в австрийском Бадене Осипов занял третье место на юношеском чемпионате Европы по пляжному волейболу в паре с Анатолием Василенко. Спортсмен представлял Краснодарский край.

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Андрей Стрельцов
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