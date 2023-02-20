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09:51, 20 февраля 2023Забота о себе

Диетолог назвал безопасную для здоровья и фигуры порцию блинов

Диетолог Алексей Кабанов посоветовал съедать максимум два блина с сытной начинкой в день

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Без вреда для здоровья и фигуры в день можно съедать максимум два блина с сытной начинкой. Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов назвал размер безопасной порции блинов в беседе с «Лентой.ру».

«Примерная калорийность одного блина на молоке — 80 килокалорий. К этой цифре нужно добавить калорийность начинок и добавок. Блин с мясом "весит" уже 270 килокалорий, это практически самостоятельное блюдо», — говорит Кабанов. По его словам, популярные сладкие добавки к блинам также очень калорийны. В столовой ложке шоколадной пасты содержится около 100 килокалорий, в 20 граммах сгущенного молока — примерно 60 килокалорий, отметил диетолог.

«Важно отметить, что это "пустые" калории без питательной ценности, ведущие к перееданию и набору лишнего веса. В высокой калорийности этих продуктов повинен сахар: в столовой ложке сгущенки содержится около 13 граммов сахара, это половина дневной рекомендованной нормы. Поэтому нужно следить за количеством употребленных калорий», — посоветовал собеседник «Ленты.ру».

Идеальная порция блинов с начинкой — одна-две штуки, без начинки — три-пять. Для максимальной пользы выбирайте легкие, растительные начинки: тушеную капусту, печеное яблоко, банан

Алексей Кабановдиетолог-консультант
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По словам специалиста, молоко, кефир и яйца, используемые для приготовления блинов, считаются источниками насыщенных жиров. Кардиологи рекомендуют ограничить их долю в рационе 10 процентами от суточной калорийности. Если взять за усредненную норму 2 тысячи калорий в день, то суточное потребление животных жиров не должно превышать 20 граммов.

«В питании важна умеренность, поэтому блины с легкими начинками являются идеальным вариантом угощения в Масленицу», — подвел итог Кабанов.

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Вера Владзиевская
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