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04:01, 20 февраля 2023Наука и техника

На Камчатке захотели создать новую дивизию подводных лодок

«Известия»: на Камчатке хотят создать новую дивизию атомных подводных лодок

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

На Камчатке в скором времени хотят создать новую дивизию атомных подводных лодок. В ее состав войдут субмарины проектов «Белгород» и «Хабаровск», а также судно обеспечения. Об этом в понедельник, 20 февраля, пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По их информации, вопрос о формировании новой дивизии «находится в проработке», однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Издание ознакомилось с документами арбитражных судов, подтверждающими завершение строительства береговой инфраструктуры для подводных лодок проектов 09851 «Белгород» и 09852 «Хабаровск» и судна обеспечения проекта 20183 в бухте Крашенинникова.

Ранее сообщалось, что Минобороны России планирует заключить с Амурским судостроительным заводом контракт на строительство шести фрегатов проектов 22350 и 22350М. Серию из шести кораблей будут строить для Тихоокеанского флота России.

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Марина Совина
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