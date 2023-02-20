Зеленский пообещал показать результаты встречи с Байденом на поле боя

Зеленский заявил, что результаты встречи с Байденом покажут себя на поле боя

Результаты визита американского президента Джо Байдена в Киев в скором времени покажут себя на поле боя, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) противостоят российской армии. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова цитирует «РБК-Украина».

Зеленский назвал переговоры с Байденом решающими в конфликте с Россией и пообещал, что прошедшая встреча приведет Украину к «историческим достижениям».

«Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными», — сказал украинский президент.

Байден прибыл с официальным визитом в Киев утром в понедельник, 20 февраля.

Первые кадры визита американского президента появились утром. Политик в сопровождении Зеленского шел по Михайловской площади украинской столицы под звуки воздушной тревоги.