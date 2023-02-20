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03:28, 20 февраля 2023Мир

Американский офицер высмеял просьбу Украины о поставках истребителей

Американский офицер Риттер высмеял просьбу Украины о поставках истребителей

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube высмеял просьбу Украины о поставках истребителей.

По его словам, на формирование боевой авиации для украинской стороны уйдет много лет из-за отсутствия у страны профессиональных пилотов для западных истребителей. «Видите ли, вы не можете просто прыгнуть в современный самолет и ожидать, что он оторвется от земли и сможет принять участие в полноценном воздушном бою», — сказал он.

Риттер добавил, что на подготовку кадров потребуется несколько лет. Он уточнил, что даже самая урезанная программа в Соединенных Штатах занимает около шести-восьми месяцев. «Как говорил президент Украины Владимир Зеленский, через восемь месяцев будет слишком поздно», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса обсуждают поставки истребителей Киеву, однако этот вопрос «не является наиболее срочным сейчас».

Позже об этом высказался глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он не уточнил, насколько высока вероятность того, что страны НАТО одобрят передачу истребителей Украине. На этот вопрос он ответил словом «посмотрим».

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Марина Совина
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