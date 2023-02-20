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22:35, 20 февраля 2023Экономика

В Эстонии призвали снизить потолок цен на российскую нефть

Глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал страны ЕС снизить потолок цен на российскую нефть
Урмас Рейнсалу

Урмас Рейнсалу. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил странам-участницам Евросоюза уменьшить потолок цен на российскую нефть. Его слова приводит РИА Новости.

Рейнсалу, участвующий в заседании Совета по иностранным делам Европейского союза в Брюсселе, подчеркнул, что кроме введения новых ограничений против Москвы необходимо сделать все для того, чтобы ей не удалось обойти уже действующие меры.

«Помимо дополнительных санкций, мы должны быстро снизить установленный потолок цен на нефть, потому что за счет полученной прибыли Россия финансирует войну на Украине», — призвал он.

Ранее Рейнсалу призвал передать Украине миллион артиллерийских снарядов за полгода. Его предложение раскритиковал польский коллега Збигнев Рау, который заявил, что Евросоюз не успевает производить боеприпасы для Киева.

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Марина Совина
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