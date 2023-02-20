Kresy: активисты в Варшаве сорвали выступление украинской писательницы Забужко

В Польше разгорелся скандал из-за выступления украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей «Украинскую повстанческую армию» (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещенная в России экстремистская организация). Об этом пишет местное издание Kresy.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Польские активисты в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza сорвали «скандальную» встречу с участием Забужко, ставящей под сомнение Волынскую резню и восхваляющей националиста Романа Шухевича, и выразили несогласие с «пропагандой исторической лжи» с ее стороны.

Во время выступления писательницы активисты развернули баннер: «Моральные нули, для вас пример — Бандера» и выкрикивали лозунг «Бандеровцы — домой». Отмечается, что ранее аналогичные мероприятия с участием Забужко были сорваны во Вроцлаве и Кракове.

Ранее министр обороны Польши и вице-премьер Мариуш Блащак возложил цветы к мемориалу с изображением флага УПА. Поляки осудили Блащака в социальных сетях и возмутились, почему этот инцидент не объяснили власти. Позже Минобороны удалило все резонансные снимки с государственных сайтов и из соцсетей.

Польша неоднократно неоднократно протестовала против героизации украинских националистов, и в феврале 2018 года приняла закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни. Это привело к обострению отношений Киева и Варшавы.

В 1943 году боевики УПА — вооруженного формирования ОУН под командованием Бандеры — организовали так называемую Волынскую резню, жертвами которой могли стать до 100 тысяч этнических поляков, в том числе женщины и дети. После войны УПА развернула вооруженное сопротивление советской власти.

