В России прокомментировали сообщения об обнаружении обогащенного урана в Иране

Постпред Ульянов: сообщения СМИ по иранскому атому показывают важность восстановления СВПД

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении обогащенного до 84 процентов урана в Иране. Заявление дипломата приводит РИА Новости.

По его словам, заявления по иранскому атому показывают важность восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе страны.

Оценивая информацию, приведенную агентством Bloomberg относительно обнаружения обогащенного урана, Ульянов указал, что «различного рода аномалии в рамках мирной ядерной деятельности в государствах случаются на регулярной основе».

Дипломат отметил, что подобные ситуации прорабатываются секретариатом МАГАТЭ и закрываются по мере урегулирования.

Об обнаружении в Иране обогащенного урана агентство Bloomberg сообщило 19 февраля. Отмечается, что 84-процентный уран чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В 2018 году во время президентства Дональда Трампа Соединенные Штаты заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана. Пока Вашингтон не достиг взаимопонимания по восстановлению ядерной сделки.