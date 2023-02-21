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10:49, 21 февраля 2023Мир

Польша задумалась о полном закрытии границ с Белоруссией

Замглавы МИД Польши Яблоньский не исключил полного закрытия границ с Белоруссией

Фото: Arkadiusz Stankiewicz / Reuters

Если власти Польши посчитают, что со стороны Белоруссии возникает угроза безопасности, они могут полностью закрыть границы с этой страной, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Его цитату приводит РИА Новости.

«Если будет такая необходимость, особенно мотивированная безопасностью, то мы точно готовы», — не исключил замглавы ведомства.

Ранее власти страны также захотели ограничить движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией — Кукурыки — Козловичи. Решение вступит в силу сегодня, 21 февраля, и станет ответом на ограничения Минска в отношении Варшавы.

Так, ранее власти Белоруссии решили ограничить въезд польским грузовым автомобилям и тягачам в ответ на закрытие страной погранперехода в Бобровниках.

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Виктория Кондратьева
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