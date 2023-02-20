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17:50, 20 февраля 2023Мир

Польша ограничит движение грузовиков на последнем пункте пропуска с Белоруссией

Глава МВД Польши: движение у погранперехода «Кукурыки — Козловичи» ограничат с 21 февраля

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский решил ограничить движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией — «Кукурыки — Козловичи». Решение вступит в силу 21 февраля, пишет Polsatnews.

«В связи с введенными белорусскими властями ограничениями в отношении польских перевозчиков, [связанной с ограничением] возможности пересечения границы на белорусско-литовских и белорусско-латвийских пограничных пунктах приняли решение об ограничении движения белорусских грузовых автомобилей на пограничном пункте "Кукурыки — Козловичи"», — говорится в сообщении МВД.

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Виктория Кондратьева
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