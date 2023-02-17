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18:09, 17 февраля 2023Бывший СССР

Минск пригрозил Польше еще более серьезным ответом на закрытие погранперехода

МИД: Белоруссия оставила за собой право на более серьезные ответные меры против Польши
Пограничный переход «Бобровники»

Пограничный переход «Бобровники». Фото: ARTUR RESZKO / EPA / ТАСС

Белоруссия оставила за собой право на более серьезные ответные меры в отношении Польши, которая ранее закрыла погранпереход в Бобровниках. Об этом сообщает МИД республики.

«Все меры носят ответный характер. Беларусь и далее не планирует инициативно ухудшать условия жизни и ведения бизнеса ни своим, ни соседним гражданам. Однако любые деструктивные шаги польского правительства не будут оставлены без внимания, в этой связи оставляем за собой право на более серьезные ответные меры для защиты национальных интересов», — сказано в сообщении.

МИД вызвал временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанна. Его проинформировали об ответных мерах Белоруссии. Минск подчеркнул, что ответственность за ухудшение условий деятельности перевозчиков лежит на польской стороне. «Штат Генерального консульства Польши в Гродно должен быть приведен к количественному паритету с числом сотрудников Генерального консульства Беларуси в Белостоке», — добавили в министерстве. Кроме того, Белоруссия не видит смысла дальнейшего пребывания на своей территории офицера связи Пограничной службы Польши.

Ранее Минск заявил об ограничении въезда польским грузовым автомобилям и тягачам. Решение приняли в связи с закрытием Польшей автодорожного пункта пропуска «Бобровники». Как отмечается, движение указанного транспорта будет проходить только через белорусско-польский участок государственной границы республики.

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Кристина Есикова
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