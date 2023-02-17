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17:31, 17 февраля 2023Бывший СССР

Белоруссия ответила Польше на закрытие погранперехода

Правительство Белоруссии: страна ограничит въезд польским грузовым автомобилям и тягачам

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белоруссия ограничит въезд польским грузовым автомобилям и тягачам в ответ на закрытие страной погранперехода в Бобровниках. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«Польским грузовым автомобилям и тягачам ограничат въезд на территорию Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко», — сказано в сообщении. Документ приняли из-за закрытия Польшей с 10 февраля 2023 года автодорожного пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный белорусский — «Берестовица»).

Уточняется, что движение указанного транспорта, который зарегистрирован в Польше, будет проходить только через белорусско-польский участок государственной границы республики. При этом для равномерного распределения транспортных потоков, направляемых из автодорожных пунктов пропуска в специально установленные места «для пунктов пропуска "Козловичи", "Привалка" и "Бенякони" такие места дополняются пунктом таможенного оформления "Берестовица-ТЛЦ" и зоной ожидания для въезда в пункт пропуска "Берестовица"».

Ранее власти Польши закрыли погранпереход на границе с Белоруссией в Бобровниках. Такое решение объяснили интересами государственной безопасности. Кроме того, позднее польская сторона решила не закрывать погранпереход «Кукурыки — Козловичи».

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Кристина Есикова
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