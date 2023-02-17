В Польше решили не закрывать погранпереход на границе с Белоруссией

В Польше решили не закрывать погранпереход «Кукурыки — Козловичи» на границе с Белоруссией

В Польше решили не закрывать погранпереход «Кукурыки — Козловичи» на белорусско-польской границе. Об этом на встрече с представителями польских перевозчиков заявил замминистра инфраструктуры Польши Рафал Вебер, пишет slowopodlasia.pl.

По словам присутствовавшего там члена правления и казначея Национальной ассоциации перевозчиков в Бяла-Подляске Марцина Потапчука, на встрече обсуждался целый ряд вопросов, связанных с транспортом и логистикой. «Мы получили четкое заявление от заместителя министра Рафала Вебера, что пограничный переход в Корощине не будет закрыт», — отметил он.

Ранее сообщалось, что польские власти решили закрыть погранпереход на границе с Белоруссией в Бобровниках. Как заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, соответствующее решение было принято из соображений госбезопасности. В свою очередь, в Госпогранкомитете Белоруссии отметили, что Варшава не предупреждала об этом Минск.