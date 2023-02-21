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10:04, 21 февраля 2023Путешествия

В курортных районах Турции ощутили толчки от новых землетрясений

В Анталье ощутили толчки новых землетрясений в турецкой провинции Хатай
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Ramon Kagie / Unsplash

Толчки от новых землетрясений, которые прошли на юго-востоке Турции, ощущались в курортной Анталье. Об этом пишет РИА Новости.

Власти города попросили жителей держаться подальше от береговой линии из-за риска возникновения цунами после подземных толчков в турецкой провинции Хатай. Однако позже вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что угроза отсутствует — подъем воды не стал критическим.

В губернаторстве курортного района заверили, что российским туристам ничего не угрожает. «К нам не поступали сообщения о какой-либо панике и недовольстве. С марта у нас начинается сезон. Надеемся, что на притоке туристов, в том числе российских, это не скажется», — заявили местные власти.

Вечером в понедельник, 20 февраля, в районах Дефне и Самандаг турецкой провинции Хатай произошло два подземных толчка с интервалом в три минуты. Их магнитуда составила 6,4 и 5,8. Власти Турции заявили о трех погибших и 219 раненых.

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Дарья Рыбак
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