В России рассказали об «издевательстве» Италии над Украиной

Военный эксперт Лавров: возможные поставки итальянских самолетов не решат проблем ВСУ

Возможные поставки итальянских самолетов — истребителей-бомбардировщиков Tornado и легких штурмовиков AMX — не решат проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказывает военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

«На фоне запросов киевских властей на 200 современных западных самолетов итальянское предложение о возможной поставке всего лишь пяти единиц выглядит как издевательство или форма вежливого отказа», — пишет российский военный эксперт.

По его словам, выбранные типы машин не удовлетворяют запросам ВСУ, поскольку не способны установить паритет с российской боевой авиацией.

Лавров пишет, что по своим возможностям итальянские Tornado сопоставимы с советскими Су-24М, однако все еще могут переносить высокоточное оружие «воздух-земля» и противокорабельные ракеты.

Недостатком AMX обозреватель называет небольшую боевую нагрузку. «К его достоинствам относятся разве что неприхотливость и простота в эксплуатации, свойственные самолетам, разработанным полвека назад», — отмечает автор.

Автор уверен, что AMX по защищенности и грузоподъемности уступает Су-25.

«Оба предложенных типа самолета, особенно в озвученном количестве, никак не смогут переломить ситуацию в воздухе», — заключает эксперт.

В феврале газета La Repubblica написала, что Италия может поставить Украине боевые самолеты, однако только после того, как аналогичные поставки осуществят и другие европейские союзники.