Тренер назвал лучшие упражнения с «блином» от штанги

Фитнес-тренер Ходырев посоветовал делать приседания и вращения с «блином» от штанги

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал лучшие упражнения с «блином» от штанги. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ходырев заявил, что необходимо взять диск от 2,5 до 10 килограммов. Первым упражнением нужно делать броски диска перед собой: на выдохе сделать прыжок и одновременно выпрямить руки со снарядом перед собой или выше, а на вдохе мягко приземлиться на согнутые ноги.

Далее тренер посоветовал выполнить приседания с одновременным подъемом диска прямыми руками. Последним упражнением станут круговые вращения корпусом с диском. Для этого нужно встать так, чтобы ноги были на ширине плеч, а носки развернуты слегка в стороны. На вдохе нужно делать круговое движение корпусом, держа диск над головой.

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