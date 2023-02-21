Звезда «Бумажного дома» поделилась снимком с голой грудью

Испанская актриса Урсула Корберо сфотографировалась в зеркало с голой грудью

Испанская актриса и модель Урсула Корберо поделилась с фанатами снимком в откровенном образе. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

33-летняя звезда сериала «Бумажный дом», в котором она сыграла роль Токио, сфотографировалась в зеркало в гримерной комнате. На размещенном кадре видно, что знаменитость запечатлена в капроновых колготках топлес, прикрывая оголенную грудь длинными волосами. При этом на губы Корберо нанесли ярко-красную помаду, а на веки — макияж в стиле smoky eyes.

Подписчики восхитились внешним видом Корберо в комментариях под публикацией, которая набрала более 1,5 миллиона лайков. «Шикарная», «Сексуально», «Похожа на Токио», «Просто вау», «Красотка», «Шикарная женщина», — высказывались поклонники в многочисленных комментариях.

Ранее сообщалось, что спин-офф «Бумажного дома», который выйдет на экраны в декабре 2023 года, будет посвящен ограблениям, однако в нем будет больше «комедийных и романтических сцен» и «собственная идентичность». Съемки «Берлина» проходили в двух странах — Испании и Франции. Всего планируется 8 эпизодов.