Бывший муж Бузовой показал окровавленную голову во время пересадки волос

Российский футболист Дмитрий Тарасов показал окровавленную голову во время пересадки волос

Российский футболист Дмитрий Тарасов снял на камеру процесс пересадки волос в клинике Shine Your Hair в Санкт-Петербурге. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

35-летний бывший муж певицы Ольги Бузовой поделился серией видео и фотографий, на которых показал несколько этапов упомянутой процедуры. Знаменитость сделал селфи во время операции, на котором врач чертит линии на его голове маркером. Кроме того, на размещенных кадрах видна окровавленная голова спортсмена, на которую нанесена пена.

«Честно скажу, потерпел только укольчики, анестезию и потом вообще ничего не чувствовал, хотя операция длилась почти восемь часов. Так что не больно, только анестезию потерпеть», — высказался Тарасов по поводу хирургического вмешательства.

В августе 2022 года продюсер, автор песен и видеоблогер Слава Марлоу также продемонстрировал результат пересадки волос, проведенной в декабре 2021 года. В течение года после операции музыкант носил головные уборы, скрывая прическу. На размещенных снимках видны объемные волосы, появившиеся на месте залысин.