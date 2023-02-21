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09:09, 21 февраля 2023Мир

В США назвали новый главный центр силы Европы и НАТО

Politico: страны Восточной Европы стали новым центом тяжести НАТО

Фото: Kuba Atys / Reuters

В результате длящегося уже год конфликта на Украине центр европейского лидерства смещается в страны Восточной Европы — наиболее очевидно, в сторону Польши. Об этом в статье для издания Politico пишет внештатный научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA), офицер военной разведки США Челс Михта.

Отмечается, что польское правительство оказалось в авангарде усилий по организации коалиции помощи Украине в рамках Североатлантического альянса, что привело к недавнему увеличению западных военных поставок Киеву. Успешное же давление Варшавы на Берлин и последующее решение об отправке украинской стороне танков Leopard стали политической победой восточно-европейской страны.

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«Коалиция Leopard 2, созданная Варшавой, выходит за пределы Центральной Европы. В нее входят Финляндия, Норвегия, Испания, Нидерланды и Дания, и она может изменить внутреннюю динамику Европы, сместив центр тяжести НАТО с франко-германского тандема», — сказано в публикации.

По мнению автора статьи, меняющаяся внутренняя динамика континента связана не только с политическими играми или созданием коалиций внутри НАТО, но с жесткой силой и готовностью идти на риск. Михта обращает внимание, что страны Восточной Европы также лидируют в вопросе преодоления ущерба, причиненного десятилетиями недофинансирования обороны, закупая оружие, оборудование и боеприпасы «по ценам, невиданным со времен холодной войны».

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Вашингтон и Варшава ведут переговоры о возможности наращивания американского военного присутствия в Польше. По его словам, власти Польши находятся в процессе обсуждения с администрацией президента США Джо Байдена того, чтобы присутствие ВС США в стране было «в большей степени постоянным».

Моравецкий также выразил благодарность за отправку Польше систем ПВО Patriot, других современных систем и боеприпасов.

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Анжелика Бережная
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