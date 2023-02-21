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15:58, 21 февраля 2023Интернет и СМИ

В Китае назвали последствие поездки Байдена в Киев

Global Times: поездка президента Байдена в Киев вызовет резкий ответ со стороны России

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

Президент США Джо Байден своим визитом на Украину хочет поднять моральный дух страны и заставить ее совершать прогресс на поле боя, однако он также вызовет резкий ответ со стороны России. Последствия поездки политика в Киев в статье в китайском издании Global Times назвали опрошенные эксперты.

Байден своим визитом в Киев незадолго до первой годовщины конфликта хотел оказать на Украину давление, чтобы страна совершала прогресс в боевых действиях, считает профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун. Помимо того, по его словам, политик ставил целью своей поездки убедить американцев продолжать поддержку Киева.

Ван Сяоцюань, эксперт Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук, заявил, что при этом Байдену необходимо поднять моральный дух Украины и президента Владимира Зеленского, а также попросить у западных союзников больше военной помощи для Киева. Однако, по мнению специалиста, визит американского лидера в Киев не только не обеспечит больших перемен на поле боя, но и спровоцирует ответ со стороны России.

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В свою очередь, Ли Хайдун отметил, что Байден подталкивает Украину к исполнению роли марионетки, которая победила бы Россию, однако эта цель опасна и иррациональна. Он указал, что США подливают масла в огонь в уже напряженной ситуации, в связи с чем конфликт может подвергнуться дальнейшей эскалации и выйти из-под контроля.

Байден посетил Киев с необъявленным визитом в понедельник, 20 февраля. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. Американский лидер встретился с Зеленским и пообещал ему дальнейшую поддержку, включая новый пакет военной помощи.

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Олег Давыдов
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