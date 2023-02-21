Названа причина обстановки секретности вокруг поездки Байдена в Киев

Политолог Асафов объяснил секретность вокруг поездки Байдена в Киев опасением неодобрения

Президент США Джо Байден, отправившийся в Киев 20 февраля в обстановке секретности, мог не разглашать свои планы из-за опасения неодобрения даже со стороны соратников. Основной целью визита являлось усиление месседжа о поддержке США Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Александр Асафов.

«При следующей возможной встрече либо Байден, либо действующий глава Украины Владимир Зеленский, уже не будут президентами. Полагаю, что решение о визите в Киев было принято спонтанно — понятно, что окно возможностей для подобной встречи уменьшается», — считает Асафов.

Он предположил, что Байден проинформировал о планах поездки в Киев только ограниченный круг людей, опасаясь неодобрения и напряженных дискуссий даже со стороны соратников. Он добавил, что изначально согласован был только визит в Польшу.

«Никаких других целей кроме усиления месседжа от Мюнхенской конференции, остальных событий, которые пытаются подвести к годовщине, нет, — уверен политолог. — В данном случае, держа планы о поездке в Киев в тайне, Байден хотел избежать напряженных внутренних дискуссий, связанных с большим количеством вопросов о том, что президент нечасто проводит время на работе. Он мог столкнуться с неодобрением».

Президент США Джо Байден окончательно решил отправиться на Украину в прошедшую пятницу 17 февраля, причем многие сотрудники Белого дома и Пентагона были даже не в курсе таких планов, поскольку они тщательно скрывались. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

20 февраля Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. Американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, выразил приверженность территориальной целостности Украины и пообещал дальнейшую поддержку, в том числе новый пакет военной помощи.