Мужчина случайно съел редкий чипс и лишился девяти миллионов рублей

В Великобритании мужчина съел чипс в форме сердца и лишился крупного приза

26-летний житель города Кардифф, Великобритания, по имени Кори случайно съел редкий чипс в форме сердца, который мог принести ему богатство. Об этом сообщает The Mirror.

Кори допустил дорогостоящую ошибку, когда снимал видео для TikTok. В одном из кадров мужчина ел чипсы Walkers и не обратил внимания, что один из чипсов имел форму сердца. Он не догадывался, что компания обещала заплатить 100 тысяч фунтов стерлингов (девять миллионов рублей) каждому, кто найдет такой чипс.

Кори осознал, что лишился крупного приза, лишь спустя шесть дней после публикации ролика. По его словам, он сразу же рассказал семье о произошедшем. «Потом моя партнерша позвонила своему отцу, и тот не поверил, что я мог это сделать. У большинства была такая же реакция. Они не верили мне, пока я не показывал им видео, и тогда начинали громко смеяться», — рассказывает он.

Хотя Кори не удалось выиграть деньги, он все равно находится в хорошем расположении духа. Мужчина отметил, что поехал бы в отпуск, сделал бы ремонт в доме и пожертвовал бы часть денег на благотворительность, если бы стал победителем.

Представитель компании Walkers выразил сожаление, что Кори съел свой счастливый чипс. «Но мы должны быть справедливы ко всем остальным любителям Walkers, которые соблюдали условия конкурса и сохранили свои чипсы, поэтому, боюсь, в этот раз мы не сможем принять его заявку. Если он хочет принять участие, время еще есть!» — добавил он.

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