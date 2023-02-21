Сервисы ВГТРК подверглись DDoS-атаке во время трансляции послания Путина

Сервисы ВГТРК подверглись DDoS-атаке во время трансляции послания Владимира Путина

Сервисы медиахолдинга ВГТРК подверглись DDoS-атаке во время трансляции послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Соответствующее уведомление появилось на сайте телерадиокорпорации.

«Ведутся технические работы», — говорится на сайте холдинга ВГТРК, в который входят телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Россия РТР», «Карусель», радио «Маяк», «Россия», «Вести FM», «Культура», «Юность».

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию началось 21 февраля в 12:00. Сообщалось, что послание лидера страны будет длиться около часа.

Ранее 15 февраля стало известно, что аккредитацию на послание российского президента не получат иностранные СМИ из недружественных стран. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, журналисты из недружественных стран смогут работать благодаря трансляции послания, которая будет идти в прямом эфире.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. В 2022 году это мероприятие не состоялось. Песков объяснил это напряженным графиком главы государства.