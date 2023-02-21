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08:27, 21 февраля 2023Мир

В США назвали Зеленского инструментом тотального уничтожения

Fox News: президент Украины Зеленский является инструментом тотального уничтожения
Джо Байден и Владимир Зеленский

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский является инструментом тотального уничтожения. Об этом заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Ведущий раскритиковал визит президента США Джо Байдена в Киев, охарактеризовав его как стремление к тотальной войне с президентом России Владимиром Путиным. Он указал, что подобные действия могут привести к уничтожению западных стран, особенно при условии объединения усилий России и Китая.

Карлсон обратил внимание, что и сам украинский лидер считает, что при объединении Москвы и Пекина начнется мировая война. «Кто может спокойно сказать что-то подобное? (...) И в результате этого факта, по словам самого Зеленского, погибнут сотни миллионов людей. Ничего страшного. Лишь бы мы взяли Крым. Это очень мрачный образ мышления», — отметил ведущий.

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Журналист назвал Зеленского очень темной силой и разрушителем. «Он запретил христианскую веру в своей стране, арестовывал монахинь и священников. "О, но он герой", утверждают наши лидеры от Чака Шумера до Митча Макконнелла. Нет, Зеленский не герой. Он — инструмент тотального уничтожения», — заключил Карлсон.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что президент Украины Владимир Зеленский своим внешним видом оскорбил американского коллегу Джо Байдена, который приехал к нему на встречу в Киев. «Зеленский не может даже надеть галстук, когда здоровается с президентом США. Он с удовольствием берет наши деньги в толстовках и футболках, но Байден принарядился. Так оскорбительно», — подчеркнула конгрессвумен.

Байден посетил Киев с необъявленным визитом утром в понедельник, 20 февраля. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши.

Выступая на пресс-конференции в Киеве, Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. В него включат артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые системы и другое вооружение.

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Виктория Кондратьева
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