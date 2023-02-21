В США назвали Зеленского инструментом тотального уничтожения

Fox News: президент Украины Зеленский является инструментом тотального уничтожения

Президент Украины Владимир Зеленский является инструментом тотального уничтожения. Об этом заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Ведущий раскритиковал визит президента США Джо Байдена в Киев, охарактеризовав его как стремление к тотальной войне с президентом России Владимиром Путиным. Он указал, что подобные действия могут привести к уничтожению западных стран, особенно при условии объединения усилий России и Китая.

Карлсон обратил внимание, что и сам украинский лидер считает, что при объединении Москвы и Пекина начнется мировая война. «Кто может спокойно сказать что-то подобное? (...) И в результате этого факта, по словам самого Зеленского, погибнут сотни миллионов людей. Ничего страшного. Лишь бы мы взяли Крым. Это очень мрачный образ мышления», — отметил ведущий.

Журналист назвал Зеленского очень темной силой и разрушителем. «Он запретил христианскую веру в своей стране, арестовывал монахинь и священников. "О, но он герой", утверждают наши лидеры от Чака Шумера до Митча Макконнелла. Нет, Зеленский не герой. Он — инструмент тотального уничтожения», — заключил Карлсон.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что президент Украины Владимир Зеленский своим внешним видом оскорбил американского коллегу Джо Байдена, который приехал к нему на встречу в Киев. «Зеленский не может даже надеть галстук, когда здоровается с президентом США. Он с удовольствием берет наши деньги в толстовках и футболках, но Байден принарядился. Так оскорбительно», — подчеркнула конгрессвумен.

Байден посетил Киев с необъявленным визитом утром в понедельник, 20 февраля. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши.

Выступая на пресс-конференции в Киеве, Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. В него включат артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые системы и другое вооружение.