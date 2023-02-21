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22:15, 21 февраля 2023Мир

Захарова ответила на обращение Байдена к россиянам

Захарова об обращении Байдена к россиянам: есть слово «недруг», оно хуже, чем враг
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обращение президента США Джо Байдена к россиянам, которое он сделал во время выступления по случаю приезда в Польшу. Комментарий она опубликовала в Telegram.

Как напомнила Захарова, в русском языке есть слово «недруг», которое она иронично назвала «замечательным». «Оно хуже, чем враг», — констатировала она, ответив на слова Байдена о том, что НАТО и Запад России «не враг».

В ходе своего выступления в Польше Джо Байден подчеркнул, что США и Европейский союз (ЕС) не стремятся к войне или уничтожению России. «Запад не планировал нападать на Россию», — заявил американский лидер.

В то же время он заверил в том, что НАТО не устанет поддерживать Киев в военном конфликте с Россией, а сам альянс не будет разделен. По его словам, страны альянса солидарны в том, что «Украина сражается за свою свободу».

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Марина Совина
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