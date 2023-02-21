Киркоров вышел в свет в пальто Dolce & Gabbana за 397 тысяч рублей

Певец Филипп Киркоров пришел на премьеру фильма «Нюрнберг» в пальто за 397 тысяч рублей

Российский певец Филипп Киркоров вышел в свет в пальто итальянского бренда Dolce & Gabbana стоимостью сотни тысяч рублей. Соответствующее видео появилось в его Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах артист предстал в указанном предмете гардероба, сшитом из джинсовой ткани разных оттенков. Согласно информации на сайте марки Dolce & Gabbana, данное изделие стоит 4975 евро (примерно 397 тысяч рублей).

Исполнитель дополнил образ черными ботинками, брюками и беретом и надел очки в тонкой оправе. В данном наряде он пришел на премьеру ленты «Нюрнберг». «Я понял, почему режиссер Николай Лебедев выбрал мою песню "Если ты уйдешь" к фильму. И даже теперь я буду исполнять ее по-особенному, включая все смыслы и краски любви», — указал в подписи к публикации Киркоров.

В январе Киркоров описал свою пластическую операцию фразой «девственного ничего нет». В интервью с журналистами артист признался, что обратился за помощью к хирургу осознанно.