Киркоров описал свою пластику фразой «девственного ничего нет»

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что в его внешности нет ничего натурального

Российский певец Филипп Киркоров описал свою пластическую операцию фразой «девственного ничего нет». Размышлениями на данную тему он поделился с изданием MK.RU.

В интервью с журналистами артист признался, что обратился за помощью к хирургу осознанно. «Я обязан сегодня следить за своим внешним видом, и никто меня в этом разубедить не может. Мне совершенно все равно, если кто-то скажет: "Ой, он к пластическому хирургу ходит!" Да, хожу. Чтобы не вызывать тошно-рвотный рефлекс у зрителей», — заявил он.

Вдобавок собеседник издания признался, что в его внешности нет ничего натурального. «У меня девственного ничего нет, поверьте!» — высказался звезда.

В заключение Киркоров рассказал, что очень доволен результатами проделанной процедуры. «На мне все заживает как на собаке», — пояснил поп-исполнитель и отметил, что каждому артисту необходимо иметь своего пластического хирурга.

Ранее косметолог Татьяна Стрыгина подсчитала стоимость пластических операций на лице Киркорова. Так, специалист предположила, что артист мог сделать подтяжку лица. В данном случае для восстановления после медицинского вмешательства делают биоревитализацию, инъекции ботулотоксинов и филлеров, а также липофилинг. По ее словам, цена данных манипуляций составляет от 350 тысяч до одного миллиона рублей.