Путин предупредил о последствиях поставок Украине дальнобойных систем вооружения

Путин заявил, что за поставками дальнобойного оружия Украине последует ответ России

Чем более дальнобойные системы вооружений будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ. С таким предупреждением о последствиях подобных действий выступил в ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин, прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

Глава государства выступает перед депутатами и сенаторами в Гостином дворе, где присутствуют также духовные лица, общественные деятели и участники специальной военной операции на Украине. Иностранные журналисты не приглашены.

В предыдущий раз глава государства обращался к парламенту в апреле 2021 года. В Кремле объяснили отсутствие послания напряженным графиком президента. Путин также не выступал в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании.