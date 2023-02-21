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12:31, 21 февраля 2023Россия

Путин предупредил о последствиях поставок Украине дальнобойных систем вооружения

Путин заявил, что за поставками дальнобойного оружия Украине последует ответ России

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Чем более дальнобойные системы вооружений будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ. С таким предупреждением о последствиях подобных действий выступил в ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин, прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

Глава государства выступает перед депутатами и сенаторами в Гостином дворе, где присутствуют также духовные лица, общественные деятели и участники специальной военной операции на Украине. Иностранные журналисты не приглашены.

В предыдущий раз глава государства обращался к парламенту в апреле 2021 года. В Кремле объяснили отсутствие послания напряженным графиком президента. Путин также не выступал в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании.

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Игорь Дмитров
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