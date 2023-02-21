Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:21, 21 февраля 2023Мир

Американский военный признался в желании обнять Путина

Военный США Ноктис Дрейвен изъявил желание обнять президента России Путина
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Американский военный Ноктис Дрейвен заявил, что захотел обнять как брата президента России Владимира Путина после его обращения Федеральному собранию. В своем желании военнослужащий признался в Twitter.

«Только живя в Америке, где наши СМИ и лидеры постоянно лгут нам, можно по-настоящему оценить такого государственного деятеля, как президент Путин», — выразил он свою оценку обращению Путина.

Путин в своей речи ранее заявил, что Россия воюет в рамках специальной военной операции на Украине против США и НАТО. «Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется», — заявил российский лидер.

Президент также объявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В России назвали главный сигнал Западу в послании Путина
Врачи предупредили об опасности популярных среди звезд уколов для похудения
Россиянин избил до смерти маленькую падчерицу-инвалида за плач и попал под суд
Певица Слава сделала «платье из пены» и опубликовала видео
Бывший муж Бузовой показал окровавленную голову во время пересадки волос
Бывший замглавы разведки НАТО ответил на обращение Путина
Мужчина с самым длинным именем в мире попал в Книгу рекордов Гиннесса
Байден рассказал о разговоре с Путиным о вступлении Финляндии в НАТО
В Госдуме высказались о переменах в социальной сфере после послания Путина
В Польше предположили мирное решение украинского конфликта в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.