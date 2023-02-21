Американский военный признался в желании обнять Путина

Военный США Ноктис Дрейвен изъявил желание обнять президента России Путина

Американский военный Ноктис Дрейвен заявил, что захотел обнять как брата президента России Владимира Путина после его обращения Федеральному собранию. В своем желании военнослужащий признался в Twitter.

«Только живя в Америке, где наши СМИ и лидеры постоянно лгут нам, можно по-настоящему оценить такого государственного деятеля, как президент Путин», — выразил он свою оценку обращению Путина.

Путин в своей речи ранее заявил, что Россия воюет в рамках специальной военной операции на Украине против США и НАТО. «Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется», — заявил российский лидер.

Президент также объявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие.