Увлекавшийся скачками пенсионер сделал последнюю ставку на собственных похоронах

The Sun: в Британии пенсионер сделал последнюю ставку на скачках на собственных похоронах

Пенсионер из британского города Честерфилд, графство Дербишир, который увлекался ставками на скачках и азартными играми, сделал последнюю ставку на собственных похоронах. Об этом сообщает The Sun.

Бывший диспетчер Билл Блэр умер от рака в возрасте 83 лет. При жизни он любил вместе с друзьями пить пиво и смотреть на лошадей. Мужчина каждый день бывал на скачках и ради порции адреналина постоянно участвовал в азартных играх.

Когда его хоронили, директор похоронного бюро Дрю Лиллекер прервал процессию, чтобы сделать за умершего последнюю ставку. Он зашел в букмекерскую контору, поставил два фунта (181 рубль) на лошадь и прикрепил чек к венку, выполненному в форме билета на ставку, в то время как сотрудники конторы почтительно склонили головы.

Одна из внучек Блэра Тайн Хадли заявила, что она и ее семья хотели, чтобы похороны мужчины стали светлым днем воспоминаний о его жизни. «Мы хотели вспомнить все, что он любил в жизни», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что жительница Техаса, США, предложила способ оставаться на связи с родными и друзьями после своих похорон и рассмешила пришедших на траурное мероприятие. После смерти женщины все пришедшие на похороны получили открытки, на которых было наклеено изображение доски для спиритических сеансов и подпись: «Остаемся на связи!»