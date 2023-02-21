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12:25, 21 февраля 2023Спорт

В МОК сделали новое заявление о допуске россиян на Олимпийские игры-2024

МОК подчеркнул, что решение по допуску россиян на Олимпийские игры-2024 еще не принято

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал новое заявление о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры-2024. Оно приводится на сайте организации.

В МОК заявили, что преждевременно обсуждать этот вопрос, так как решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Играх в Париже пока не принято. «Ни в одном из опубликованных МОК документов вы не найдете упоминания об Олимпиаде для спортсменов с российским или белорусским паспортом», — подчеркнули в организации.

В МОК добавили, что речь идет о возможном допуске нейтральных спортсменов, которые не будут идентифицированы с их страной и Национальным олимпийским комитетом (НОК), а также будут соблюдать антидопинговые правила. Отмечается, что в данный момент обсуждается применение этих условий к командным видам спорта.

В конце января сообщалось, что МОК рассматривает возможность допуска россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Дарья Коршунова
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