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18:43, 21 февраля 2023Россия

В Крыму назвали красной линией для Запада слова Путина о ядерных испытаниях

В Крыму заявили, что слова Путина о ядерных испытаниях являются красной линией для Запада

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы проводить ядерные испытания, которое он сделал во время оглашения послания Федеральному собранию, является красной линией для стран Запада. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

«Это важное стратегическое решение. Это так называемая красная линия, которая будет обозначать нашу готовность для Запада в случае их отклонения в этом геополитическом противостоянии», — сказал политик.

Глава парламента отметил, что поручение главы государства Министерству обороны России и «Росатому» обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия в случае, если США будут проводить испытания первыми, очень важно для безопасности страны и является решительным шагом.

Путин во время оглашения послания парламенту заявил, что Москва имеет информацию, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия. Кроме того, глава государства сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Президент подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие.

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Никита Абрамов
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