В «Роскосмосе» продлили срок службы российского сегмента МКС

НТИ «Роскосмоса» решил продлить срок службы российского сегмента МКС до 2028 года

Научно-технический совет (НТС) «Роскосмоса» одобрил решение о продлении срока службы российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом со ссылкой на госкорпорацию сообщает ТАСС.

«Сегодня в госкорпорации "Роскосмос" прошло заседание президиума научно-технического совета, на котором было рассмотрено и одобрено решение совета главных конструкторов о продлении срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года», — заявили в «Роскосмосе».

В госкорпорации отметили, что в заседании НТС приняли участие все заинтересованные стороны, в частности руководство «Роскосмоса» и представители соисполнителей по работам на МКС.

«По результатам НТС "Роскосмоса" подготовит документы для обращения в правительство РФ по вопросу продления срока эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года», — сказали в госкорпорации.

В феврале «Роскосмос» сообщил, что совет главных конструкторов Ракетно-космической корпорации «Энергия» рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года.