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15:07, 21 февраля 2023Бывший СССР

Литва решила бойкотировать сессию ПА ОБСЕ из-за участия в ней России

Литва приняла решение бойкотировать сессию ПА ОБСЕ из-за участия в ней делегации из России
Вилия Алекнайте-Абрамикене

Вилия Алекнайте-Абрамикене. Фото: Neil Simon / Wikimedia

Литва приняла решение бойкотировать сессию Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая состоится в Вене, из-за того, что в ней участвует делегация из России. Об этом заявила глава литовской делегации в ПА ОБСЕ Вилия Алекнайте-Абрамикене, передает ТАСС.

По словам представительницы литовской делегации, решения правительства Австрии о выдаче виз участникам сессии из России пока нет. Но, согласно данным из неофициальных каналов, их получат все, кто за ними обращался, отметила Алекнайте-Абрамикене.

Ранее она заявляла, что делегаты из Литвы считают неприемлемым «сидеть за одним столом с людьми, которые должны быть на скамье военного трибунала».

Также стало известно, что представители 20 стран, входящих в ОБСЕ, попросили Австрию не пускать представителей России на заседание Парламентской ассамблеи.

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Алевтина Запольская
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