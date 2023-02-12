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22:15, 12 февраля 2023Мир

Австрию призвали отказать российским депутатам в допуске на заседание ОБСЕ

Австрию призвали не пускать депутатов из России на заседание ОБСЕ в Вене

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Представители 20 стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), потребовали от Австрии не пускать на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене российских депутатов. Об этом сообщает Associated Press.

Среди делегаций, подготовивших соответствующее письмо, указаны представители Франции, Канады, Великобритании, Польши и Украины. Всего под документом подписался 81 человек.

Постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер не стал подписывать обращение. Он указал, что данный вопрос находится в ведении властей Австрии.

Москва планирует направить делегатов на заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ 23-24 февраля, в том числе 15 российских депутатов, находящихся под санкциями Евросоюза. Среди них заместитель председателя Думы Петр Толстой и депутат Леонид Слуцкий.

7 февраля сообщалось, что Австрия готова выдать членам делегации из России визы для участия в сессии ПА ОБСЕ в Вене. По словам пресс-секретаря австрийского МИД Антонии Праун, власти готовы выдать ограниченное количество виз российским представителям. Как считают официальные лица, поскольку штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе находится в Вене, Австрия юридически обязана выдать визы всем делегациям государств-участниц ОБСЕ.

Ранее в Литве захотели бойкотировать сессию ПА ОБСЕ в случае участия в ней российской делегации. О вероятности такого же демарша предупреждала Украина.

Марина Совина
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