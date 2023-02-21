Малкин принял участие в массовой драке в НХЛ

Малкин поучаствовал в массовой драке в НХЛ, после которой удалили всех игроков на льду

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Питтсбург Пингвинс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей площадки. Во втором периоде игроки обеих команд устроили массовую драку. В том числе в ней принял участие российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. В результате инцидента с площадки были удалены две пятерки игроков, то есть все хоккеисты, находящиеся на льду в тот момент.

«Питтсбург» и «Айлендерс» являются соседями в турнирной таблице Восточной конференции. Команды занимают восьмое и девятое место соответственно.

Ранее Малкин вошел в топ-50 лучших бомбардиров в истории НХЛ. На счету 36-летнего хоккеиста 1202 очка по системе «гол плюс пас».