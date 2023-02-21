МИД России допустил изменение решения по ДСНВ

МИД России заявил, что решение о приостановке ДСНВ может быть обратимо

Решение о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть изменено, если США предпримут соответствующие усилия. Такой вариант допустили в МИД России, заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо», — указали в министерстве. Для этого от Вашингтона требуется «проявить политическую волю», а также предпринять усилия по деэскалации и созданию условий для возобновления полноформатного функционирования Договора.

В МИД отметили, что пока США этого не сделают, шаги навстречу со стороны России в контексте ДСНВ исключены.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Москва приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он объяснил это тем, что НАТО требовала выполнения Россией своих обязательств, при этом не исполняя свои.

В свою очередь Совет нацбезопасности США выразил готовность вернуться к переговорам с Россией по теме ДСНВ. Уточнялось, что независимо от нынешней международной ситуации, Вашингтон готов работать по тематике жизненно важных мер контроля над вооружениями.