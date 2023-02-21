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20:12, 21 февраля 2023Культура

Орландо Блум заявил о желании вернуться во франшизу «Пираты Карибского моря»

Орландо Блум заявил, что хотел бы вернуться к роли Тернера в «Пиратах Карибского моря»
Орландо Блум

Орландо Блум. Кадр: фильм «Пираты Карибского моря»

Британский актер Орландо Блум в беседе с изданием Parade заявил о желании вернуться к роли Уилла Тернера из франшизы «Пираты Карибского моря».

Артист отметил, что ему очень повезло оказаться в актерском составе фильмов о пиратах.

«Знаете, мне удалось сыграть Леголаса в "Хоббите" спустя 10 лет. И я подумал, что это было весело. Поэтому я был бы не против увидеть, как Уилл Тернер выглядит сегодня. Он был таким серьезным парнем, долгое время пробыл на дне океана, и было бы интересно увидеть, как он всплывает и какой он сейчас», — рассказал Блум.

В конце декабря прошлого года американский кинопродюсер и один из создателей франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер рассказал, что хотел бы вернуть актера Джонни Деппа к съемкам новой части проекта.

Ранее стало известно, что английский актер Том Холланд вернется к роли Человека-паука в новом проекте киностудии Marvel.

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Анастасия Астахова
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