Продюсер «Пиратов Карибского моря» заявил о желании вернуть Деппа во франшизу

Продюсер «Пиратов Карибского моря» заявил, что хотел бы вернуть Джонни Деппа во франшизу

Американский кинопродюсер и один из создателей франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер рассказал о том, что хоте бы вернуть актера Джонни Деппа к съемкам новой части проекта. Об этом он сообщил в интервью The Hollywood Reporter.

Кинодеятель отметил, что жалеет о том, что судебные разбирательства Деппа с бывшей супругой, актрисой Эмбер Херд, повлияли на его кинокарьеру.

«Я бы хотел, чтобы он был в фильме. Он друг, потрясающий актер, и очень жаль, что личная жизнь вкрадывается во все, что мы делаем», — сообщил Брукхаймер, добавив, что не знает о дальнейших планах студии Disney на сотрудничество с артистом.

«Мы пытались убить Джека Воробья, но это не сработало», — рассказал продюсер «Пиратов Карибского моря».

Он добавил, что на главную роль во франшизе до сих пор рассматривается австралийская актриса Марго Робби, однако киностудия не приняла окончательного решения: «Мы разработали два сценария, один из них — с Марго Робби и один с более молодым актерским составом. Над проектом с Робби нужно немного поработать, а проект с молодыми актерами близок к завершению. Надеюсь, мы увидим их обоих».

Ранее Эмбер Херд согласилась урегулировать иск о клевете против Джонни Деппа и выплатить ему миллион долларов.