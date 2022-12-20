Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:17, 20 декабря 2022Культура

Продюсер «Пиратов Карибского моря» заявил о желании вернуть Деппа во франшизу

Продюсер «Пиратов Карибского моря» заявил, что хотел бы вернуть Джонни Деппа во франшизу

Кадр: фильм «Пираты Карибского моря»

Американский кинопродюсер и один из создателей франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер рассказал о том, что хоте бы вернуть актера Джонни Деппа к съемкам новой части проекта. Об этом он сообщил в интервью The Hollywood Reporter.

Кинодеятель отметил, что жалеет о том, что судебные разбирательства Деппа с бывшей супругой, актрисой Эмбер Херд, повлияли на его кинокарьеру.

«Я бы хотел, чтобы он был в фильме. Он друг, потрясающий актер, и очень жаль, что личная жизнь вкрадывается во все, что мы делаем», — сообщил Брукхаймер, добавив, что не знает о дальнейших планах студии Disney на сотрудничество с артистом.

«Мы пытались убить Джека Воробья, но это не сработало», — рассказал продюсер «Пиратов Карибского моря».

Он добавил, что на главную роль во франшизе до сих пор рассматривается австралийская актриса Марго Робби, однако киностудия не приняла окончательного решения: «Мы разработали два сценария, один из них — с Марго Робби и один с более молодым актерским составом. Над проектом с Робби нужно немного поработать, а проект с молодыми актерами близок к завершению. Надеюсь, мы увидим их обоих».

Ранее Эмбер Херд согласилась урегулировать иск о клевете против Джонни Деппа и выплатить ему миллион долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Курс доллара превысил 69 рублей
Беременная женщина и ее муж излечились от смертельной болезни и стали родителями
Мать офицера из Солнечногорска рассказала о выплатах за участие в спецоперации
Роспотребнадзор перечислил опасные последствия гриппа
В США рассказали о непобедимом оружии России
Четверть российских компаний решили не нанимать новых сотрудников в 2023 году
В ЛНР выбрали сенатора от региона
Бывшего ополченца ДНР осудили на 19 лет за убийство журналиста и знакомой
Продюсер «Пиратов Карибского моря» заявил о желании вернуть Деппа во франшизу
Российский застройщик пришел в Дубай
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.