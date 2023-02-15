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10:57, 15 февраля 2023Культура

Стало известно о возвращении Тома Холланда к роли Человека-паука

Том Холланд вернется к роли Человека-паука в новом фильме студии Marvel

Фото: William T Wade Jr / Globallookpress.com

Английский актер Том Холланд вернется к роли Человека-паука в новом проекте киностудии Marvel. Об этом сообщает Deadline.

Глава компании Кевин Файги рассказал, что сценаристы начали работу над написанием нового фильма студии, однако не уточнил, будет ли картина посвящена Человеку-пауку или Холланд вернется к роли своего персонажа в рамках проекта, посвященного другому герою «Мстителей».

«Все, что я скажу, это то, что у нас есть история. У нас есть большие идеи для этого, и наши писатели сейчас только кладут перо на бумагу», — сообщил глава Marvel.

Предыдущее появление английского актера в роли Человека-паука состоялось в декабре 2021 года. Тогда на экраны вышла картина «Человек-паук: Нет пути домой», кассовые сборы которой по всему миру составили 1,9 миллиарда долларов.

В конце января этого года американский актер Тоби Магуайр рассказал, что с радостью готов снова сыграть Человека-паука, если ему предложат.

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Анастасия Астахова
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