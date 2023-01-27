Тоби Магуайр рассказал о готовности снова сыграть Человека-паука

Marvel: Тоби Магуайр рассказал, что с радостью готов снова сыграть Человека-паука

Американский актер Тоби Магуайр рассказал, что с радостью готов снова сыграть Человека-паука, если ему предложат. Этим он поделился в интервью, опубликованном на официальном сайте Marvel.

Актер отметил, что любит фильмы об этом супергерое. «Если бы эти ребята позвонили мне и спросили: "Ты бы пришел сегодня вечером, чтобы потусоваться с нами?" или "Ты бы снялся в фильме, сыграл бы Человека-паука?", на все это ответ был бы "да". Почему нет?» — сказал Магуайр.

Журнал Variety отмечает, что актер намеревался вернуться в четвертый фильм о Человеке-пауке после третьей части франшизы с его участием, которая вышла в 2007 году, однако творческие разногласия между режиссером Сэмом Рэйми и Sony Pictures помешали ему сделать это.

Ранее Магуайр вернулся к роли супергероя в «Человеке-пауке: Нет пути домой», премьера которого состоялась в 2021 году. По словам артиста, он обрадовался и был очень взволнован, когда ему позвонили с предложением снова сыграть супергероя. «Я сразу же согласился приехать, чтобы сделать это. Не без нервов — знаете, возникли мысли о том, как это будет выглядеть и какой это будет опыт», — поделился он.

В декабре прошлого года Магуайр назвал фильм со своим участием, который он бы сохранил для потомков. Рассуждая о главной картине в своей карьере, актер вспомнил, что его коллега Кейт Уинслет как-то назвала его роль в фильме «Солдаты неудачи» (2008) «венцом его творчества». «Я был польщен, а потом почесал затылок — комплимент это или нет? Может, это и он», — написал Магуайр.