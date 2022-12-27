Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:44, 27 декабря 2022Культура

Тоби Магуайр назвал главный фильм в карьере

Актер Тоби Магуайр назвал фильм «Солдаты неудачи» главным проектом в карьере

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер Тоби Магуайр назвал фильм со своим участием, который он бы сохранил для потомков. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы поклонников на портале Reddit.

Рассуждая о главной картине в своей карьере, актер вспомнил, что его коллега Кейт Уинслет как-то сказала ему, что его роль в фильме «Солдаты неудачи» (2008) — «венец его творчества». «Я был польщен, а потом я почесал затылок — комплимент это или нет? Может, это и он», — написал Магуайр.

«Солдаты неудачи» — боевик с элементами комедии, снятый Беном Стиллером. Фильм представляет собой пародию на многие известные голливудские картины о Вьетнамской войне и спецназе США. Главные роли в проекте исполнили Бен Стиллер, Роберт Дауни-младший и Джек Блэк. Магуайр сыграл в фильме самого себя.

Ранее российский актер Данила Козловский рассказал об одной из самых трудных ролей в карьере.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Бывшему сенатору Арашукову и его отцу дали пожизненное заключение
Суд изъял у пожизненно осужденных Арашуковых Bentley и «Чайку» 1976 года выпуска
Федерация лыжных гонок вынесла вердикт по столкновению Большунова и Устюгова
Стали известны сроки поставок электромобилей «Москвич» в автосалоны
Тоби Магуайр назвал главный фильм в карьере
Германия предрекла Украине долгий и отчасти трудный путь в ЕС
Блогерша назвала лучший момент для применения сухого шампуня
С пожизненно осужденных экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца взыскали штраф
Отец отказался платить за одну из дочерей в отпуске и вызвал гнев в сети
В Европе заметили снижение уровня поддержки украинских беженцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.