Тоби Магуайр назвал главный фильм в карьере

Актер Тоби Магуайр назвал фильм «Солдаты неудачи» главным проектом в карьере

Американский актер Тоби Магуайр назвал фильм со своим участием, который он бы сохранил для потомков. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы поклонников на портале Reddit.

Рассуждая о главной картине в своей карьере, актер вспомнил, что его коллега Кейт Уинслет как-то сказала ему, что его роль в фильме «Солдаты неудачи» (2008) — «венец его творчества». «Я был польщен, а потом я почесал затылок — комплимент это или нет? Может, это и он», — написал Магуайр.

«Солдаты неудачи» — боевик с элементами комедии, снятый Беном Стиллером. Фильм представляет собой пародию на многие известные голливудские картины о Вьетнамской войне и спецназе США. Главные роли в проекте исполнили Бен Стиллер, Роберт Дауни-младший и Джек Блэк. Магуайр сыграл в фильме самого себя.

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