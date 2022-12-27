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13:39, 27 декабря 2022Культура

Козловский рассказал об одной из самых трудных ролей в карьере

Козловский заявил, что роль в «13 клинической» стала одной из самых трудных в карьере
Данила Козловский

Данила Козловский. Кадр: фильм «13 клиническая»

Актер Данила Козловский признался, что роль в сериале «13 клиническая» стала одной из самых трудных в его карьере. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу KION.

Козловский отметил, что, несмотря на трудности, роль в сериале представилась для него одной из самых интересных. «Мой герой Кирилл стал для меня одним из самых трудных и одновременно самых интересных профессиональных вызовов. За последнее время отечественный зритель очень вырос, стал более взыскательным и требовательным. И это заставляет индустрию подниматься на более высокий качественный уровень», — заявил артист.

Сериал «13 клиническая» режиссера Клима Козинского рассказывает о клинике, в которой лечат болезни сверхъестественного происхождения. На работу туда устраивается смертельно больной хирург Кирилл. Чтобы сохранить за собой место, доктор пытается показать себя с лучшей стороны и одновременно разбирается в том, кто из его окружения на стороне добра, а кто — на стороне зла. В проекте также снялись Паулина Андреева и Виктория Исакова.

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Дениза Мацаева
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