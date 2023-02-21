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12:24, 21 февраля 2023Мир

Путин рассказал о тратах Запада на пособничество Украине

Путин заявил, что Запад выделил более $150 млрд на пособничество Украине и оружие для нее

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Западные страны выделили миллионы долларов на пособничество Украине, заявил президент России Владимир Путин. Прямую трансляцию речи политика ведет телеканал «Россия 24» на платформе «Смотрим».

«Он уже потратил более 150 миллиардов долларов на пособничество и вооружение киевского режима. Понятно, да? На войну 150 [миллиардов долларов], а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, 60 [миллиардов долларов]. Да еще под известные требования покорности со стороны стран-получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью? Об устойчивом развитии, об экологии? Куда все делось? При этом поток денег на войну не уменьшается», — сказал он.

По его словам, Запад не жалеет средств на поощрение смуты, перевороты в других странах во всем мире. Лидер также отметил, что страны «Большой семерки» (G7) за 2020-2021 годы направили порядка 60 миллиардов долларов на помощь беднейшим государствам мира.

Ранее Путин обвинил Запад в развязывании украинского конфликта. Глава государства объяснил, что замысел Запада — направить агрессию на Восток.

Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации.

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Виктория Кондратьева
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