Путин обвинил Украину в политических убийствах вместо решения проблем Донбасса

Путин заявил, что Украина совершала политические убийства вместо решения проблем Донбасса

Власти Украины тянули время, совершали политические убийства и издевались над верующими, а не решали проблемы Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. Прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

По словам президента, западные страны закрывали глаза на действия Киева, тем самым «поощряя нацистов на террористические действия».

Путин также подчеркнул, что обещания Запада о желании мира в Донбассе обернулись ложью. При этом Россия делала все возможное, чтобы решить ситуацию мирным путем, отметил глава государства.

Президент Путин оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены. До этого глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года.