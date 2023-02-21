Последнюю партию соли из Соледара продадут на Украине по 1000 рублей

Рада сообщила, что последнюю партию соли из Соледара продадут на Украине по 1000 рублей

Последнюю партию соли из Соледара распродадут на Украине по 1000 рублей за пачку, сообщила Верховная Рада Украины в Telegram.

Речь идет об особой партии «Артемсоли». Она создана ГП «АРТЕМСОЛЬ» и UNITED24 с целью помочь украинским военным.

«Стоимость пачки — 500 гривен (около тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»), 465 гривен (943 рубля — прим. «Ленты.ру») с каждой передадут на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР (главного управления разведки — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

Верховная Рада также опубликовала фото пачки соли из «лимитированной» серии. Дизайн повторяет классическую советскую упаковку, однако на пакете написано: «Мощь каменная украинская».

Ранее председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко рассказал, что запасы соли на месторождении в Соледаре оцениваются в 13 миллиардов тонн. Он уточнил, что за 130 лет было добыто около 250 миллионов тонн соли.

22 января врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины при отходе из Соледара пытались уничтожить соляные рудники. По его словам, украинские военные изнутри подрывали коммуникации, затруднив спуск в шахту.

