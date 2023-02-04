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09:11, 4 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о наличии запасов соли в Соледаре на тысячу лет

Глава правительства ДНР Хоценко: запасы соли в Соледаре составляют 13 млрд тонн

Фото: Gleb Garanich YK / Reuters

Запасы соли на месторождении в городе Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) оцениваются в 13 миллиардов тонн. Такую цифру назвал ТАСС председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он уточнил, что за 130 лет было добыто около 250 миллионов тонн соли. При этом Хоценко отметил, что производственные мощности предприятия «Артемсоль» составляют 7 миллионов тонн соли в год добычи. Запасов соли, по его оценке, при таких объемах добычи хватит «более чем на тысячу с хвостиком лет». Глава правительства ДНР подчеркнул, что месторождение в Соледаре является крупнейшем в Евразии.

Хоценко также добавил, что месторождение обязательно обследуют, когда в город можно будет зайти. «Там надо будет все разминировать, посмотреть на состояние шахт», — пояснил он.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что ВСУ при отходе из Соледара пытались уничтожить соляные рудники. По его словам, во время отступления украинские военные подрывали внутренние коммуникации, стараясь тем самым затруднить спуск в шахту.

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Марина Совина
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