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11:23, 21 февраля 2023Мир

Вице-адмирал высказался о происхождении таинственного шара на берегу Японии

Вице-адмирал ВМФ Борисов усомнился в принадлежности шара на берегу Японии к военным

Кадр: Daiichi-TV

Бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России, доктор технических наук, профессор Тенгиз Борисов в беседе «Ленте.ру» высказался о происхождении таинственного шара, который вынесло на берег Японии.

Ранее на пляже Энсюхама в городе Хамамацу (префектура Сидзуока в Японии) нашли подозрительный шар диаметром 1,5 метра, предположительно, сделанный из железа.

«Даже не представляю, что это может быть, у меня нет предположений. С точки зрения военного моряка — это к нам не относится», — поделился Борисов.

После таинственной находки японская полиция ограничила доступ к пляжу. Сейчас объект изучают специалисты, прибывшие на место, а также эксперты в силах самообороны Японии и береговой охраны.

С начала февраля власти США заявили о нескольких сбитых воздушных объектах, которые считают китайскими аэростатами. Таким образом, уже 12 февраля американские военные сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней. О подозрительных летательных объектах сообщали и в других странах.

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Екатерина Смирная
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