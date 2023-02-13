Летающий объект над США сбили по приказу Байдена

CNN: летающий объект над озером Гурон в США сбили по приказу Байдена

Неопознанный летающий объект над озером Гурон у границы США и Канады был сбит по приказу американского президента Джо Байдена. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает CNN.

Чиновник уточнил, что объект не оценивался как военная угроза, но представлял опасность для полета. «Мы не оценили его как кинетическую военную угрозу чему-либо на земле, но оценили его как угрозу безопасности полета и угрозу из-за его потенциальных возможностей наблюдения», — высказался он.

Райдер рассказал, что американские военные будут работать над восстановлением объекта, чтобы узнать о нем и о его происхождении больше.

Ранее стало известно, что объект, сбитый американским истребителем у границы с Канадой, оказался нестандартной формы. Как рассказал конгрессмен Джек Бергман, истребитель F-16 ВВС США сбил загадочный «восьмиугольный» объект над озером Гурон ракетой «Сайдвиндер».